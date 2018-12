Anamaria Prodan, copleșită de cadouri de ziua ei. Cum își dă seama ce a primit înainte să le desfacă

Anamaria Prodan a avut parte de o aniversare de zile mari. Vedeta a mărturisit însă că nu a fost nimic planificat dinainte. Impresara a fost înconjorată de familie și prieteni și a fost copleșită de numeroase daruri.

„Am zis că nu-mi fac ziua și au început să mă sune. A venit Laur, Bebe, Nuți, Victor, iar Sarah de-abia mâine seară vine, că are meci.

Sunt fericită, am primit multe cadouri, de-abia aștept să le văd. Sunt multe… am simțit, când luam punguțele. Știu când sunt bijuterii, când sunt haine”, a declarat Anamaria Prodan la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

Pe contul ei de socializare, Anamaria Prodan s-a lăudat cu o poșetă de firmă, de culoare roșie, cel mai probabil primită cadou de ziua sa da naștere.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

