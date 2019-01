Anamaria Prodan, declarație de iubire pentru soț. Cum au reacționat internauții

Impresara a ieșit la masă cu partenerul său de viață. Vedeta a publicat o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf pe contul său de Instagram. Imaginea este însoțită de un mesaj simplu, prin care impresara spune exact ce simte pentru soțul său.

„Minunea mea! ?❤️?”, a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei în care apare alături de partenerul său de viață.



„Sunteți cei mai frumoși”, „Ah, ce îmi place de voi’, „perechea ideală”, „Să îmbătrâniți împreună alături de copii”, „Să rămâneți așa mereu’, „Sunteți divini”, „Frumoasă și reușită familie”, „Cei mai normali oameni-VIP-uri”, „Cei mai fani”, „Chiar sunteți minunați”, „Sunteți foarte frumoși împreună”, „Superbi împreună”, au reacționat internauții.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

