Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, îmbunătățiri de 30.000 de euro. Au vrut să aibă dantura perfectă

Impresara Anamaria Prodan și partenerul ei de viață, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, știu foarte bine cât de importantă este imaginea pentru o persoană publică, care nu se poate prezenta oricum în fața admiratorilor.

Și pentru că a,mbii țin foarte mult la imaginea lor, cei doi nu s-au uitat la bani când a fost vorba de diverse îmbunătățiri. Pentru că și-au dorit să aibă zâmbet perfect, ca al vedetelor de la Hollywood, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au scos din buzunar 30.000 de euro pentru a avea dantura de vis pe care și-au dorit-o, potrivit click.ro.

Anamaria Prodan (45 de ani) este printre primele vedete care au apelat la înfrumuseţarea dentară cu ajutorul faţetelor. Celebra impresară nu avea probleme grave, însă îşi dorea un zâmbet de vis.

„Voiam să am dinţii perfecţi şi un pic mai mari, pentru că ai mei erau destul de micuţi, aşa că l-am rugat pe doctorul Yazan Aq să mă ajute. Acum sunt foarte mulţumită”, a declarat Anamaria Prodan pentru sursa mai sus-menționată.

Pentru acest zâmbet strălucitor a plătit în jur de 15.000 de euro și l-a convins și pe partenerul ei de viață să recurgă la ajutorul medicului pentru a-și îmbunătăți dantura. Astfel că prețul s-a dublat.

„Şi Laurenţiu este pacientul medicului, care între timp ne-a devenit şi prieten. Tot pentru faţete a optat şi el şi este foarte mulţumit”, a mai spus impresara.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: REPORTAJ/ Orfanii crescuți de bunica Tania, caz prezentat de Libertatea în septembrie, au fost vizitaţi de Moş Nicolae. Au primit în ghetuţe 50 de lei şi un lego