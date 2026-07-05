Pe primul loc se situează Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, cu o medie generală de 8,14, obținută de cei 121 de absolvenți care au susținut Evaluarea Națională. Unitatea ocupă locul 17 în clasamentul tuturor școlilor din județ și poziția 257 la nivel național.

Locul al doilea este ocupat de Școala Gimnazială „Ion Creangă”, cu media 8,00, înregistrată de 81 de elevi. Școala se află pe locul 18 în clasamentul județean și pe locul 328 la nivel național.

Podiumul este completat de Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, care a obținut media 7,93 în urma rezultatelor celor 152 de absolvenți, clasându-se pe locul 20 în județ și pe poziția 373 în clasamentul național.

Top 10 școli gimnaziale de stat din județul Iași la Evaluarea Națională 2026

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” – 8,14 (121 elevi) Școala Gimnazială „Ion Creangă” – 8,00 (81 elevi) Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” – 7,93 (152 elevi) Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu” – 7,85 (114 elevi) Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” – 7,77 (106 elevi) Școala Gimnazială „Ion Simionescu” – 7,76 (86 elevi) Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” – 7,65 (74 elevi) Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” – 7,63 (88 elevi) Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” – 7,57 (56 elevi) Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu” din Tomești – 7,49 (58 elevi)

În clasamentul general al tuturor unităților de învățământ din județ, dominat în mod tradițional de colegii și licee, două școli gimnaziale reușesc să se poziționeze înaintea unor licee importante.

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” și Școala Gimnazială „Ion Creangă” se clasează imediat după Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” ( (8,34), depășind Liceul Teoretic „Miron Costin” (7,94).