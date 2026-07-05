Cât costă benzina în București, duminică, 5 iulie 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 lei/litru și se găsește la stațiile Petrom și Socar.

La Lukoil, aceasta costă 8,63 lei/litru, în timp ce la Rompetrol, OMV și Mol, benzina standard costă 8,68 lei/litru.

La nivelul marilor orașe, în Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei/litru (DHR). În Iași, cel mai mic preț al benzinei standard este de 8,62 lei/litru, la stațiile Socar și Petrom, la fel și în Timișoara. Și în Constanța, șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină standard la prețul de 8,62 lei/litru, la Petrom.

Cât costă motorina în București, duminică, 5 iulie 2026

În ceea ce privește prețul motorinei standard, în București, cea mai ieftină costă 9,44 lei/litru și se găsește la Petrom și Socar.

La Rompetrol, aceasta costă 9,47 lei/litru. Lukoil vinde motorina standard cu 9,49 lei/litru, în timp ce la OMV și MOL, șoferii pot găsi motorină standard la 9,50 lei/litru.

La nivelul marilor orașe, în Cluj, cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 lei/litru (DHR). În Timișoara, cea mai ieftină motorină costă 9,44 lei/litru, la Petrom, la fel și în Constanța, dar și Iași.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 5 iulie 2026

Cei mai ieftini carburanți, duminică, 5 iulie 2026. Foto: Peco Online

La nivel național, cea mai ieftină benzină se găsește în Târgoviște, Dâmbovița, fiind disponibilă la stația RST. Aceasta costă 8,49 lei/litru.

În ceea ce privește cea mai ieftină motorină, aceasta se găsește în Lungulețu, Dâmbovița, la stația Dacma și costă 8,98 lei/litru.

Iată care au fost prețurile carburanților sâmbătă, 4 iulie 2026 în București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța.