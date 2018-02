Anca Serea se poate numi mămica eroină din showbizul autohton, vedeta având nu mai puțin de 5 urmași. Deși au casa plină de copii, Anca Serea și Adrian Sînă susțin că își mai doresc un bebeluș, pe care îl așteaptă cât de curând.

Apariția unei noi sarcini în familia Serea-Sînă este doar o chestiune de timp, întrucât protagoniștilor le place atât de mult rolul de părinți, încât sosirea unui nou bebeluș în viața lor ar fi o bucurie nemărginită.

“Da, ne mai dorim și al șaselea copil. Poate o să vină cât de curând, nu știm”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea. În prezent, cel mai mic membru al familiei este Moise, care are 1 an și 9 luni, iar cel mai mare este David, care este deja adolescent. Din relația cu afaceristul Filip Poplingher, Anca Serea are 2 urmași: David și Sarah, iar din mariajul cu artistul Adrian Sînă, oficializat in noiembrie 2015, după câțiva ani de relație, familia s-a completat cu alți 3 membri: Noah, Ava și Moise. Surprinzător pentru multă lume, dar îndrăgostiții își doresc în continuare copii.

Ea și Adrian Sînă nu și-au făcut un plan legat de numărul moștenitorilor, ci consideră că nașterea unui copil este o binecuvântare.

“Nu ne oprim. Până când o să putem să facem, o să facem, pentru că și copiii își doresc și noi ne iubim foarte mult. Copiii aduc foarte multă bucurie”, ne-a mărturisit Anca Serea.

În ciuda faptului că este mamă a 5 copii, vedeta și-a revenit spectaculos după fiecare sarcină și naștere, reușind să aibă o siluetă de adolescentă.

Zilele trecute, Anca Serea a primit din partea copiilor solicitarea explicită de a mai avea un frate sau o surioară. Iar gașca urmașilor Serea Sînă are șanse foarte mari de a se mări cât de curând, întrucât și fiul ei adolescent și-a exprimat clar punctul de vedere pe această teamă.

“David mi-a spus chiar aseară: Nu aș vrea ca Moise să crească mare și poate te mai gândești să mai faci un copil!”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea.

În aceste condiții, se pare că Moise își va pierde cât de curând statutul de mezin al cuplului Adrin Sînă – Anca Serea, o data cu apariția unui nou prichindel în familie.

