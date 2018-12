Stela Popescu și-a întâmpinat' invitații cu zâmbetul pe buze, așa cum obișnuia să o facă mereu. De data aceasta însă, nu în persoană, ci de pe pereții Teatrului de Revistă Constantin Tănase, unde a avut loc o expoziție cu instantanee din viața marii actrițe, precum și din cea a colegei sale Cristina Stamate, care s-a stins la patru zile după ea, pe 27 noiembrie 2017.

Prima ediția a Galei Premiilor Stela Popescu, eveniment organizat la inițiativa fiicei sale adoptive, Doina Maximilian, și a nepoatei acesteia, Stanca Radu, a strâns laolaltă multe celebrități din cinematografie, muzică și teatrul românesc. Toate i-au adus un omagiul Stelei Popescu și au depănat amintiri despre cea care a fost steaua teatrului românesc, actrița care pe data de 22 decembrie și-ar fi aniversat ziua de naștere.

El a urcat pe scenă pentru a-i înmâna Andrei Premiul pentru excelență în muzică Stela Popescu.

Am un nod în gât… Am cunoscut-o personal pe doamna Stela Popescu. Am reușit să o țin în brațe, să-i spun cât de mult o iubesc și o admir. Știu că multă lume și-a dorit acest lucru. Eu mă simt mândră că am reușit să o strâng în brațe', a spus, la rându-i, Andra.