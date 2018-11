Andreea Berecleanu și-a făcut apariția, la evenimentul care a avut loc marți seară la palatul Parlamentului, într-o ținută neașteptată.

Recunoscută pentru stilul elegant și foarte feminin pe care îl are, cu ținute care îi marcheză perfect talia, dar îi pun în valoare și alte atuuri fizice, de data aceasta vedeta de televiziune a ales o rochie lungă, fără umeri, foarte largă.

Ținuta i-a ascuns în totalitate silueta de care Andreea Berecleanu este atât de mândră și care este ireproșabilă.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

