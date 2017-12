Andreea Esca n-a intrat din prima la facultate. Unde a trimis-o tatăl ei să dea examen și unde a ajuns ea

Andreea Esca nu a intrat din prima la facultate. Tatăl său a trimis-o să se înscrie la o universitate, iar vedeta a făcut fix așa cum a simțit.

Andreea Esca, care este căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram, este prezentă pe micile ecrane de foarte mulți ani. Este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV.

Andreea Esca, care are o fiică foarte frumoasă, a povestit, într-un interviu, că nu a intrat din prima la facultate. Ba mai mult decât atât, când tatăl său a trimis-o să se înscrie la o universitate particulară, ea a ales altă facultate decât cea recomandată de părintele său.

„Am dat la ASE. Economie politică știam bine. Problema este că, după ce am învățat discursurile lui Ceaușescu și ce te mai puneau să înveți, Ceaușescu a murit. Am dat după aceea în 90 la Finanțe-Bănci, și nu am luat, așa că am plecat în vacanță, că era vară. Tata a înnebunit de nervi, cum să plec dacă nu am intrat la facultate?! Așa că m-a chemat acasă și mi-a zis: vezi că s-a înființat prima facultate particulară în România, se cheamă Athenaeum, tu ai să te duci acolo și ai să dai la drept. Când am ajuns acolo, alături era Facultatea de Jurnalism. Și nu știu să spun de ce, la asta m-am înscris. Și nu știu să spun nici de ce am ales secția de televiziune…”, a afirmat Andreea Esca într-un interviu pentru revistatango.ro.

Vedeta și-a amintit și cum a ajuns să fie prezentatoare la Soti.

„Când eram în anul întâi, un coleg din liceu mi-a zis că se face o televiziune particulară și se caută reporteri. Așa am ajuns la Soti. Vartan Arachelian făcea interviurile cu jurnaliștii. Îmi era frică, mi se părea sever și foarte serios. Mi-a zis să merg să dau o probă în camera de alături. Acolo mi-au dat un ziar, m-au pus la o masă și mi-au zis: citește. Am citit ca la serbare. Când am ieșit, era Marilena Rotaru pe hol, ea era producătoarea din seara aceea.

M-a întrebat: tu ai fost acum înăuntru și ai dat probă? Poți să rămâi diseară să ne prezinți și nouă știrile? Și așa am început. Eu eram venită de acasă, cu un pulover de la mama, pe gât, cu părul lung, nu mă coafam, nu mă fardam. Așa am intrat și am prezentat știrile prima dată în viață„, a spus ea.