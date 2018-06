Cătălin Cazacu, marcat de întâlnirea cu Claudia Pavel. “Nu am ascuns niciodată”

Cătălin Cazacu a făcut parte din echipa Faimoșilor la competiția Exatlon România. Pe durata concursului, s-a spus că între Cătălin Cazacu și colega sa de echipă, cântrăreața Claudia Pavel, Cream, s-ar fi înfiripat o idilă.

Sportivul a fost invitat într-un live la revista Viva, unde a comentat pe marginea relației sale cu Claudia Pavel, mărturisind că a fost plăcut impresionat de aceasta.



„Noi am fost oameni sinceri, oameni care au făcut exact ceea ce au simțit. Ceea ce s-a văzut pe camere, exact asta s-a întamplat…

Eu am reușit să descopăr acolo, un om minunat, un om frumos, un om pe care o să-l admir toată viața. Am vorbit foarte multe lucruri despre viață, am vorbit foarte multe despre ce am trăit noi, ce valori avem și vorbind foarte mult, ajungi să empatizezi cu un om, ajungi să-ți dai seama că ai aceleași valori.

Dacă amândoi am simțit același lucru, e clar că există o anumită apropiere. Nu am ascuns niciodată că unul dintre cele mai grele momente ale mele a fost când a plecat Claudia, pentru că mă apropiasem de ea și a fost un gol mare pe care l-am simțit când a plecat.

Unul dintre lucrurile pe care le-am câștigat din acest proiect a fost prietenia cu această femeie superbă și minunată pe care o cheamă Claudia Pavel”, a afirmat Cătălin Cazacu.