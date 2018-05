EXATLON 20 MAI. Cătălin Cazacu a fost eliminat din competiţie

“Faimoşii” au pierdut, duminică, jocul pentru protecţie, astfel că ultimii doi concurenţi din echipă, Vladimir Drăghia şi Cătălin Cazacu, au depins de voturile publicului pentru a păstra o şansă la căştigarea Exatlon România. Pentru a doua oară la rând, Vladimir a fost preferat de public, după ce sâmbătă a câştigat duelul cu Larisa, iar cel trimis acasă a fost Cătălin Cazacu.

Cazacu a dat dovadă de fair-play şi a recunoscut că Vladimir Drăghia merita să meargă mai departe în competiţie.

“E prima arenă la care am venit împăcat, e un moment bun. Mi-a plăcut mereu să fiu sincer. Astăzi, în interiorul meu, am făcut toate superstițiile toate. Astăzi am încălcat tot din dorința de a ieși. Mi-am dorit să ies pentru că în distribuția asta cred că Vladimir merită să meargă mai departe. Am fost un sportiv bun, nu am fost favorit, dar mi-am dat sufletul pe teren. Asta e linia de finiș, nu mi-e rușine. Mă simt atât de ușurat, aș fi purtat o povara dacă pleca el și rămâneam eu. Tot respectul pentru cei care m-au votat”, a spus Cătălin Cazacu, după ce a aflat rezultatul votului.

În cursa pentru marele premiu au mai rămas Vladimir Drăghia din echipa „Faimoșilor” și Roxana, Alex, Ionuț și Ștefan, din echipa Războinicilor.

Câștigătorul Exatlon România va fi anunțat pe 23 mai, iar transmisiunea va fi în direct.

Toți concurenții „Exatlon” au trecut prin tensiuni incredibile, prin alegeri dificile, s-au certat, s-au împăcat, au găsit de multe ori echilibrul în echipă, menit să le faciliteze obținerea victoriei pe trasee. Au îndurat intemperiile în celebrul „cotțt” sau s-au bucurat de confortul minim oferit de casă. Dar, cel mai important, și-au depășit limitele și au legat prietenii pe viață. De-a lungul celor patru luni de concurs, telespectatorii au fost cu sufletul alături de ei, s-au atașat de fiecare dintre ei, s-au identificat cu temerile, dar și cu bucuriile trăite de Razboinici și de Faimoși.

„Exatlon” a devenit un adevărat fenomen în România, aducând în discuție ideea de fair-play, de libertate a alegerii, de valori morale. În timpul șederii în Republica Dominicană, concurenții au trecut prin încercări importante, arătându-se publicului fără ascunzișuri, fie că a fost vorba de slăbiciuni, greșeli inerente sau momente când au dat dovadă de echilibru, înțelepciune.