Cătălin Moroșanu a trecut prin momente grele în Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care își rupe adversarii în ring a fost aproape “rupt” de aventura extremă prin care a trecut la filmările pentru “Asia Express”, emisiunea de la Antena 1 pentru care a făcut echipă cu fratele lui, Claudiu. Luptătorul ne-a mărturisit că numai datorită lui Claudiu a rămas în competiție până la sfârșit, pentru că fratele lui i-a ridicat moralul în momentele grele și l-a ajutat să nu cedeze!

Libertatea: Ce a însemnat pentru tine experiența Asia Express?

Cătălin Moroșanu: A fost o adevărată aventură. Nu am văzut Asia din perspectiva unui turist, ci a unui localnic care trăiește și muncește acolo! Am locuit alături de ei, am râs alături de ei, am descoperit foarte multe asemănări cu ce există în societatea noastră: pul de afacerist, tipul de bețiv, cel de comerciant, intelectualul, omul simplu… Exact ca în România! Aici mi-am dat seama că oriunde am merge în lumea asta, oamenii sunt în mare parte aceeași… cu bune și cu rele.

Care au fost cele mai dificile sau periculoase momente prin care ați trecut tu și fratele tău?

Când trebuia să facem autostopul era cel mai greu, eram într-un stres continuu că nu ne ia nimeni, poate și din cauza înfățișării mele agresive, însă era vorba de noroc și de multe alte lucruri! Un alt moment greu a fost în Laos, când nu aveam unde să dormim, eram disperați și obosiți, dar în cele din urmă am găsit un templu budist unde am înnoptat.

Au fost multe momente grele și dacă am reușit să rămân în asta până la sfârșit, e datorită puterii extraordinare a frățiorului meu de a nu se descuraja și de a merge mai departe. Și-a dorit până în ultima secundă să câștige acest concurs! Această experiență ne-a unit foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin asta împreună!

Când spui Asia, care sunt primele lucruri care îți trec prin minte?

Sutele de mii de scutere, aglomerația infernală de acolo și orezul nelipsit de la orice masă!

Apropo de orez… Cum ai reușit să te descurci cu mâncarea?

Cu mâncarea a fost OK. Când ne cazam în casele localnicilor, ne puneau la masă cu toată familia lor, iar asta mi-a plăcut foarte mult. Dimineața, ne puneau și pachet de drum, așa că am avut un moment când am stat două ore în soare și din banii de mâncare ne-am luat câte o bere. (râde)

V-au plăcut localnicii, așadar….

Da, localnicii au fost superfaini. Se bucurau când le arătam meciuri cu mine. Mai greu a fost când încercam să-i convingem să ne primească în casă, că după ce primeau, ne adoptau, la cât de drăguți eram! (râde)

Cătălin Moroșanu a trecut prin momente grele în Asia: a dormit cu un șarpe la cap!

Care a fost cel mai ciudat loc în care ați dormit?

A fost o casă pe care n-o s-o uit niciodată! Oamenii aia aveau un borcan imens cu un șarpe în el, făceau un fel de rachiu din el, cu efecte afrodiziace. Nici nu vreau să-mi amintesc momentul în care ne-am pus în pat și aveam borcanul cu ditamai șarpele deasupra capului!

Relațiile sunt mereu puse la încercare în condiții de stres și presiune. Voi cum v-ați înțeles?

Am realizat cât de bine mă înțeleg cu fratele meu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a adus împreună în această aventură. De-acum, știu că toată viața o să fim unul lângă altul, o să ne iubim și o ne purtăm de grijă! Gândiți-vă că nu am mai petrecut atât de mult timp cu fratele meu din clasa a 7-a și după atâția ani, la fel de bine ne înțelegem! Am făcut o echipă extraordinară, ne-am completat unul pe celălalt.

Care sunt cele mai plăcute amintiri cu care te-ai întors de acolo?

La un moment dat, am avut o probă într-un loc inedit, un sat în care, la momentul respectiv, se desfășura un fel de de sărbătoare tradițională… A fost momentul meu preferat! Foarte frumos mi s-a părut…

Ce ți-a lipsit cel mai mult în perioada petrecută în Asia?

Nu mi-a lipsit nimic. Poate doar confortul de acasă. Dar eram cu frățiorul meu și eram foarte focusat pe competiție.

Ai repeta experiența?

Da, de 1.000 de ori! Mi-a plăcut totul: de la concurs în sine, până la oamenii pe care i-am cunoscut acolo!

