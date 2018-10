Cătălina Ponor, despre sacrificiile pe care le-a făcut. „Poate că am avut de multe ori momente când am spus stop”

„Văd realizările. Din moment ce vrei să faci un sport de performanță, totul vine la pachet: sacrificii, muncă, durere. Te chinui o perioadă, dar când ești pe podium uiți de tot. Poate am avut de mai multe ori momente când am spus stop și am ieșit din sală și am zis că îmi fac bagajul și mă duc acasă.

Durerile fizice pot fi destul de mari. Depinde cât de grave sunt accidentările… Cel mai dificil moment a fost operația la tendon. M-am lăsat de sport pentru că osele mele sunt uzate.

Am fost un copil ambițios și din moment ce am intrat în sală mi-am dorit foarte mult să ajung ca alte campioane. Nu am fost la grădiniță, pentru că a trebuit să aleg între grădiniță și gimnastică. Am simțit că acesta e viitorul meu. Îmi doream să ajung medic veterinar. Îmi plac animalele, am foarte multe acasă.

Acum îmi doresc să fiu liniștită și să am un loc al meu unde să stau cum trebuie. Să pot să îmi face proiectele. Vreau liniște în viața mea, că asta e cel mai important”, a declarat Cătălina Ponor.

