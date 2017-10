Actorul Gheorghe Visu a dezvăluit cât a încasat pentru a intra în pielea personajului pe care l-a interpretat în serialul de mare succes „Toate pânzele sus”.

Gheorghe Visu, care anul acesta a împlinit 66 de ani, este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori din România.

Gheorghe Visu, care de curând a mărturisit cum a fost primul său sărut, a făcut dezvăluiri neașteptate.

Artistul a explicat câți bani a luat în urma rolului Blac pedro pe care l-a interpretatîn serialul de mare succes „Toate pânzele sus”, din anul 1975.

La acea vreme, Gheorghe Visu a ]ncasat 10.000 de lei pentru presta’ia sa, o sumă fabuloasă pentru acele timpuri, potrivit stirilekanald.ro.

„Am plecat la mare cu 10. 000 de lei, banii câștigați din “Toate pânzele sus”. Pusesem banii la cec, dar i-am scos, i-am pus într-o geantă de umăr și i-am cheltuit pe toți într-o săptămână. Îmi plăcea să merg la restaurant, mi-am cumpărat o saltea gonflabilă pentru două persoane pe care, când am plecat, am lăsat-o la gazdă pentru că mi-a fost lene s-o car la București. Am făcut banii praf la mare pe nimicuri. La cazino nu mă duceam… După ‘90 am intrat prima oară în cazino. Am și jucat, dar nu mi-a plăcut din fericire”, a declarat maestrul.