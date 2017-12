Catrinel Sandu, înșelată cu cea mai bună prietenă. A pățit-o când era iubita lui Lucian Viziru

Catrinel Sandu, care a anunțat că divorțează de fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, a trecut printr-o experiență traumatizantă și pe vremea când se iubea cu Lucian Viziru.

Catrinel Sandu divorțează de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a făcut anunțul pe o rețea de socializare. A fost vestea care a șocat pe toată lumea la sfârșit de an, cu atât mai mult cu cât cei doi păreau să se înțeleagă foarte bine.

Catrinel Sandu, care a vorbit despre viața sa în America, acolo unde este stabilită de mai mulți ani, a avut în trecut o relație și cu Lucian Viziru. A trecut print-o experiență neplăcută pe vremea când era cu acesta, artistul înșelând-o cu o bună prietenă.

„Persoana respectivă era prietenă cu noi, dar s-a întâmplat în perioada de pauză dintre noi. Cred că depinde mult de vârstă, de tine. Altfel reacţionezi la 20, la 30 de ani şi altfel aş reacţiona eu acum la 40 de ani. Eu la chestii din astea sunt doamnă, nu ştiu de ce. Nu mă blochez, dar nu răspund cu aceeaşi monedă.

Am avut o singură discuţie cu ea… Am zis că fiecare se merită pe fiecare, cum îţi aşterni, aşa dormi, cu Dumnezeu înainte, karma nu iartă pe nimeni şi la revedere. Nimeni nu pleacă pentru că îi pune cineva pistolul la cap. Vina este împărţită într-un cuplu”, declara Catrinel Sandu în urmă cu ceva timp, în emisiunea „Refresh by Oana Turcu”.