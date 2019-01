Munti – Mihai Munteanu, singurul reprezentant al lui chef Sorin Bontea din finală, şi-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de euro. Mihai Munteanu, Andrei Balazs și Maria Burlacu, singurul cuțit de aur rămas în competiție, dar și singura femeie bucătar din finală, au fost cei ce au intrat într-o ultimă provocare culinară, o ultimă luptă spre marele premiu al sezonului șase.

Munti a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii. Acesta a mărturisit că se simte dator față de membrii echipei albastre, din care a făcut parte la show-ul culinar Chefi la cuțite.



„Câștigătorii sezonului șase suntem doi. Suntem eu cu Silviu. Și echipa albastră”, a spus Munti la emisiunea „Prietenii de la 11”, de la Antena 1.

„În primul rând, am niște datorii față de echipă, pe care trebuie să le plătesc. Noi ne-am aranjat cărțile înainte de finală și ne-am spus că fiecare dintre noi va primi câte ceva. Pentru că am și spus, sezonul șase a fost câștigat de echipa albastră. Cu restul, dacă-mi dă nevastă-mea voie să cheltuiesc câțiva din ei, ok, dar cel mai probabil cred că vom pune pentru apartamentul pe care vrem să îl luăm împreună”, a adăugat el.

