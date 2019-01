Ce mare i-a crescut burtica Gabrielei Cristea! „Papucii abia se mai zăresc”

Moderatoarea Gabriela Cristea și-a pozat burtica de gravidă. Și ea s-a minunat de cât de mult i-a crescut burtica.

„Papucii abia se mai zăresc ? Mult a fost, puțin a mai rămas”, a comentat prezentatoarea în dreptul imaginii postate pe contul său de socializare.

„Voi experimenta co-sleepingul. Pentru cei care nu ştiu… eu sunt de acord cu dormitul cu copilul în aceeaşi cameră, dar nu în acelaşi pat. Şi la Victoria am avut un pătuţ lipit de al meu, pentru că, recunosc, mi-a fost frică să o ţin cu mine, dar şi pentru că un cuplu are nevoie de intimitate. Altfel, nu am fi mai ajuns să facem şi al doilea copil.

Consider că părinţii trebuie să aibă şi ei momentele lor intime. Victoria a dormit cu noi patru luni, iar după această perioadă am mutat-o în camera ei. S-a întâmplat când Tavi (n.r. soţul ei) a fost foarte răcit şi a decis că fetiţa nu mai poate dormi cu noi.

A fost foarte greu, dar am înţeles că totul se desfăşoară pe etape. Aşadar, în weekendul 27-28 aprilie să nu mă căutaţi. O să plec cu soţul meu hai-hui. O să lăsăm copiii în patul nostru să se răsfeţe”, declara de curând vedeta.

Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viață urmează să devină din nou părinți de fetiță anul acesta.

