Ce schimbări a anunțat Andreea Mantea la emisiunea ei. „Poate și eu mi-aș dori enorm”

În ediția de luni a emisiunii „Te vreau lângă mine”, Andreea Mantea a a anunțat că vor fi modificări. Astfel, show-ul nu va mai fi exclusiv matrimonial, ci va încerca să ajute și oamenii care au diverse nevoi.

„V-am promis că am multe surprize pentru voi, dar și pentru telespectatori. Încercăm să fim cât mai aproape de dumneavoastră. Și aș vrea să vă rog, v-am spus încă de la început, din prima zi din care am venit, v-am spus să încercați să aveți încredere în mine, căci nu mi-a plăcut să mint niciodată. Și dacă într-adevăr este cineva care minte în această emisiune, va pleca încet-încet. O să am eu grijă. dar până atunci, pentru că vreau să fiu cât mai aproape de dumneavostră și vreau cumva să vă spun că acest „te vreau lângă mine”, din punctul meu de vedere, înseamnă și altceva. Nu înseamnă doar te vreau lângă mine, hai să ne cuplăm, hai să ne găsim pe cineva și hai să ne facem o relație de iubire, de căsnicie, de ce nu, Doamne Ajută. Înseamnă și altceva.

Poate că eu mi-aș dori enorm să îmi văd o prietenă pe care nu am mai văzut-o de foarte mult timp și iată nu pot să ajung la ea. Apelați cu mare încredere la mine, la noi, și noi o să- aducem pe prietena dumneavostră lângă dumneavoastră.

sau poate o mamă, fiind prea tânără și neștiind exact cum se fac lucrurile în viață, poate că a greșit și poate că și-a părăsit copilul la naștere, iar acum regretă și vrea să-l cunoască, să-l întâlnească, să-l găsească. Apelați cu încredere la noi pentru că noi vom reuși să vă aducem copilul lângă dumneavoastră.

„Te vreau lângă mine” înseamnă orice fel de ajutor de care aveți dumneavoastră nevoie. Poate că o vecină are nevoie de vecinul la tăiat de lemne. Vorbesc foarte serios. orice fel de ajutor aveți nevoie, dacă aveți nevoie de cineva lângă dumneavoastră pentru ceva anume, aveți încredere în mine și în emisiune, și scrieți-ne. Cu mare drag noi o să vă ajutăm. Eu una, personal, o să vă ajut. Sperăm din tot sufletul să reușim să ajutăm cât mai multe persoane”, a explicat prezentatoarea TV.

Andreea Mantea împlinește 31 de ani în data de 20 septembrie. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea. Andreea Mantea are, în prezent, două emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezintă show-ul „Te vreau lângă mine', unde i-a luat locul Biancăi Drăgușanu, dar este moderatoare și la emisiunea „Se strigă darul„, pe care a mai prezentat-o și în trecut alături de Mihai Mitoșeru.

