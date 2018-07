Ce spune cumnata Andrei despre artistă. „Am luat-o în râs”

Fratele Andrei, Săndel Mihai, și soția sa, Aurora, au oferit amănunte mai puțin cunoscute despre Andra, așa cum era aceasta în copilărie.

„Andra n-a fost un copil care să-și dorească foarte multe de mică”, a declarat fratele Andrei, Săndel Mihai, într-un interviu pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

„Avea vreo 6-7-8 ani. Și a dat primul interviu la o televiziune locală aici, la noi la Turda. Și când a fost întrebată ce își dorește să ajungă când va fi mare, și ea a zis că o să ajungă cea mai mare artistă a României, cea mai mare cântăreață a României. La momentul acela sincer, mie, eu am luat-o așa în râs să zicem, doamne ce visează fata asta. dar am zis ok, lasă, e bine că visează, știind că e un copil talentat, super talentat, dar dintr-un orășel micuț. Nu mi-aș fi putut închipui nici eu, poate nici ei, familia, n-ar fi crezut…”, a afirmat Aurora, cumnata Andrei.



„Știți cine a crezut mult în ea? Tata. Tata a crezut mult în ea și uite că a reușit”, a declarat Săndel Mihai, Fratele Andrei.

Citește și: INVESTIGAȚIE LIBERTATEA. Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi să escorteze camioanele firmelor preferate, ca să nu achite taxe