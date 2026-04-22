Un incident șocant a avut loc în Kropîvnîțkîi, în timpul unui control de documente efectuat de polițiștii militari ai Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin (TȚK).

Un șofer a încercat să fugă de verificare, lovind un militar, a continuat să conducă pe stradă cu polițistul pe capotă, punându-i viața în pericol.

„În timpul deplasării vehiculului, un militar din grupul de notificare a fost rănit”, se arată într-un comunicat al TȚK din regiunea Kirovohrad.

Persoana rănită a primit rapid îngrijiri medicale, iar starea sa este „satisfăcătoare”. Autoritățile l-au reținut pe șofer, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Momentul în care militarul se afla pe capota mașinii a fost surprins pe video și distribuit pe rețelele de socializare.

Kropîvnîțkîi este un oraș în regiunea Kirovohrad, cu 227.413 locuitori. A fost numit în onoarea scriitorului și dramaturgului Mark Kropivnițki. Vechea denumire, Kirovograd, a avut legătură cu Serghei Kirov (numele real Kostrikov), un revoluționar bolșevic și un lider comunist sovietic.