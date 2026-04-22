Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

În Rusia, recrutarea militară ia o turnură îngrijorătoare, extinzându-se și asupra persoanelor cu tulburări mintale, ignorând severitatea diagnosticului acestora.

Cazurile de recrutare forțată a persoanelor vulnerabile sunt în creștere, acestea fiind adesea incapabile să înțeleagă implicațiile contractelor semnate.

De la Special Olympics la câmpul de luptă

Igor Jabarov, un tânăr de 20 de ani din Tatarstan, care a reprezentat regiunea în competiții Special Olympics, a murit pe frontul din Ucraina pe 8 martie.

Deși era cunoscut pentru participările sale la competiții sportive adaptate, există puține informații despre el în surse publice.

Există mai multe pagini personale ale sale de pe VKontakte, pe care le-a întreținut activ de-a lungul anilor. Acestea dezvăluie că îi plăcea fotbalul, bandy-ul și baschetul. Jabarov a jucat în diverse echipe și a participat la competiții pentru copii și tineret.

În 2021, judecând după fotografii, a participat la Jocurile Speciale Olimpice de Sport de Iarnă ale Rusiei de la Kazan.

Cum sunt recrutați oamenii cu tulburări mintale din Rusia: „Unii sunt luați din spitalele de psihiatrie”
Igor Jabarov (dreapta), în timpul Spartachiadei All-Russian din cadrul Jocurilor Olimpice Speciale de Sporturi de Iarnă, Kazan, 2021

În 2023, a jucat fotbal la Jocurile Speciale Olimpice Unificate, reprezentând Tatarstanul.

Totuși, în 2024-2025, numele său a apărut în mai multe dosare judiciare pentru datorii și infracțiuni precum furt și fraudă.

Dosarele sale penale au fost suspendate în 2025, ceea ce sugerează că ar fi fost recrutat de Ministerul Apărării și trimis pe front.

Forțat să semneze contractul militar

Un alt caz tulburător este cel al lui Alexei Vasnețov, un bărbat de 44 de ani din regiunea Udmurtia, despre care fiul său a relatat că ar fi fost recrutat forțat direct dintr-un spital de psihiatrie.

Alexei, care are șase clase, suferă de tulburări mintale și este capabil doar nevoile de bază, nu a efectuat nici măcar serviciul militar obligatoriu, a fost dus la un control medical la Ijevsk sub pretextul confirmării inaptitudinii pentru serviciul militar.

Totuși, pe spatele unei hârtii care atesta inaptitudinea sa, se afla un contract militar pe care acesta l-a semnat fără să-l citească.

În ciuda obiecțiilor familiei, Alexei a fost ulterior luat de reprezentanți ai Ministerului Apărării și dus pe front, conform surselor. Nu există niciun contact cu el în acest moment.

„Bunica mea l-a dus la spital pentru tratament. A fost internat timp de 3 săptămâni, dar o săptămână mai târziu a fost luat ilegal, folosindu-se o declarație falsă prin care refuza tratamentul”, a explicat fiul său, Daniil.

Încălcarea drepturilor persoanelor vulnerabile

Recrutarea persoanelor cu dizabilități mintale nu este un fenomen izolat. În martie, proiectul „Idite Lesom” („Du-te în pădure”), care ajută indivizii să evite serviciul militar în Rusia, a relatat un alt caz din Udmurtia.

Un bărbat de 50 de ani a fost abordat de reprezentanți ai biroului militar direct într-un spital de psihiatrie pentru a semna un contract de recrutare.

Familia sa a intervenit la timp, dar cazul subliniază presiunea exercitată de autorități asupra celor mai vulnerabili.

„I-a spus doctorului că ar prefera să se spânzure decât să semneze ceva”, le-a spus mama lui activiștilor pentru drepturile omului.

Ea a decis să nu aștepte externarea fiului ei și s-a dus la spital. După câteva certuri și amenințări că va contacta Ministerul Sănătății și Procuratura, a reușit să-și externate fiul în aceeași zi.

Doctorul a spus că a fost foarte norocos că armata ar fi putut sosi în orice moment, dar mama lui a ajuns acolo înainte.

Diagnosticele, ignorate de sistem

Deși Ministerul Apărării a publicat un proiect care extinde lista tulburărilor psihice incompatibile cu serviciul militar, aplicarea acestuia rămâne limitată. Lista include 22 de tulburări mintale. (schizofrenia, tulburările schizoafective și delirante cronice, tulburările psihotice acute, tulburările fobice și de anxietate, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de stres posttraumatic, tulburările disociative, tulburările legate de consumul de substanțe, precum și retardul mintal și o serie de tulburări mintale organice).

Potrivit lui Ivan Ciuviiaiev, purtătorul de cuvânt al „Idite Lesom”, mobilizarea „nu există” oficial în acest moment, iar legislația este utilizată doar în caz de mobilizare oficială.

Chiar și când există documente care atestă incapacitatea unei persoane de a semna contracte, aceasta trebuie să fie salvată înainte de a fi trimisă pe front.

Deși majoritatea cazurilor se încheie tragic, există și excepții. Organizația „Apel la Conștiință” a relatat despre Ivan (numele schimbat), care a fost recrutat în ciuda dizabilităților sale.

După ce a fost rănit pe front în 2024, a reușit să își rezilieze contractul cu ajutorul unei comisii medico-militare, care i-a atribuit categoria „D”, indicând inaptitudine completă pentru serviciul militar.

Recrutarea persoanelor cu dizabilități mintale în armată subliniază un gol legislativ și un sistem axat pe cantitate, nu pe calitate.

Potrivit lui Timofei Vașkin, șeful departamentului juridic al „Școlii Recrutului”, „cei care îndeplinesc planurile de recrutare se concentrează exclusiv pe cifre. Diagnosticele sau aptitudinile mintale nu sunt luate în considerare”.

Rușii trimit pe front și oameni cu stimulator cardiac. De asemenea, o nouă mobilizare mascată în Rusia: companiile, fabricile și universitățile au primit cote de recrutare în armată.

