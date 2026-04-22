O mexicancă de 26 de ani a descoperit cu stupoare că un accesoriu din piercingul său nazal era cauza pentru tusea sa cronică de aproape o lună.

Mónica Deyanira Cabrera Barajas a ajuns la spital pentru o serie de investigații medicale, după ce simptomele nu au cedat.

Rezultatele radiografiei au fost surprinzătoare: medicii au identificat o bucată de metal blocată în plămânul său, la doar 0,5 milimetri de aortă.

Această descoperire i-a provocat pacientei atât uimire, cât și îngrijorare profundă, deoarece un astfel de obiect străin ar fi putut cauza leziuni grave sau chiar letale.

Am realizat că îmi lipsește accesoriul de pe septul nazal, dar nu m-am gândit niciodată că l-aș fi putut înghiți sau inhala. Singura explicație pe care am avut-o și pe care i-am spus-o pneumologului a fost că, probabil, am adormit, s-a desprins și am inhalat-o în somn.

Cum s-a trezit o femeie cu un piercing în plămâni: „Nu mi-aș mai pune unul”

Situația a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență, planificată inițial să dureze doar 20 de minute. Cu toate acestea, procedura s-a complicat, prelungindu-se la o oră și 20 de minute, fără a reuși îndepărtarea accesoriului.

„Am stat pe masa de operație o oră și 20 de minute, dar nu s-a reușit să fie extras, pentru că era deja fixat în corpul meu”, a explicat tânăra.

În cele din urmă, o a doua intervenție, mai complexă, a avut succes. Medicii au reușit să scoată obiectul, subliniind că viața pacientei a fost pusă în pericol.

Dacă accesoriul ar fi perforat plămânul sau aorta, consecințele ar fi putut fi fatale.

„Îmi place piercingul și am fost foarte atașată de cel de pe nas, dar după această experiență teribilă, nu mi-aș pune unul”, a mărturisit Mónica.

Ilie Bolojan, certat de doi prim-vicepreședinți în ședința PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul politic: „Ați început discuțiile cu AUR?”
