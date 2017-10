Cel mai greu moment din viața de mămică a Anddei Adam. „A fost cumplit când am văzut-o că a căzut direct în cap”

Anda Adam a mărturisit care a fost cel mai groaznic moment prin care a trecut de când a devenit mămică. Fiica sa, Evelin a speriat-o rău de tot când a căzut în cap.

Anda Adam, care a angajat bonă filipinează pentru fiica sa, Evelin, este acum așezată la casa ei. Este căsătorită și se bucură din plin de fiica sa, Evelin, care este o scumpete de copilă.

Cu toate acestea, cântăeața a avut parte și de momente de panică din cauza micuței sale. Cel mai greu moment a fost cel în care Evelin a căzut direct în cap dintr-un pat înalt.

”Nu cred că v-aţi fi dorit să fie micuţa Evelin aici, pentru că v-ar fi devastat biroul. Ar fi tras de tot, e foarte energică. Seamănă şi cu mami şi cu tati. Când m-am speriat eu foarte tare mi-a picat din pat în cap.

Nu cred că a realizat, dar m-am speriat mult. Doctorul m-a liniştit. Copiii sunt indestructibili, mi-a zis atunci. A fost cumplit când am văzut-o că a căzut dintr-un pat înalt direct în cap”, a mărturisit Anda Adam într-un interviu pe care l-a acordat pentru Kanal D.

Cântăreața a dezvăluit și care sunt pasiunile micuței ei.

”Dacă până acum făcea curat, acum are o pasiune pentru gătit. Mută dintr-un castron într-altul, le dă păpuşilor să mănânce. E dezastru prin casă. Am uitat un ruj prin casă, pe un canapea, iar ea s-a făcut. A fost foarte simpatică. Caută în geantă mereu. Am învăţat-o prost, pentru că mai mereu îi duc ceva. Mereu îmi lasă câte o suzetă prin geantă. Am trei acum în geantă”, a spus artista.