Concurenții din ”Ultimul Trib” fac schimb de obiceiuri cu localnicii din Madagascar

Concurenții din ”Ultimul Trib”, emisiune ce va avea premiera in curând, la Antena 1, sunt foarte încântați de oamenii din Madagascar și nu a durat mult până când aceștia au început să facă schimb de obiceiuri.

Dacă Paula Chirilă a mărturisit că deja a împrumutat un bagaj de obiceiuri pentru acasă, alți colegi ai săi din echipa ”Lemurilor” și-au lăsat amprenta asupra localnicilor. ”Madagascar este un ținut al contrastelor, am întâlnit aici și zone cu o sărăcie incredibilă, oameni care abia își duc traiul, dar și resorturi de lux, peisaje aride, dar și ținuturi fabuloase și vegetație luxuriantă, animale de tot felul, mâncăruri exotice, condimente interesante și feluri de a găti pe care nu le-am mai întâlnit până acum. Am și cules câteva rețete pe care am să le duc acasă!”, a mărturisit Paula Chirilă.

Iar localnicii s-au arătat și ei foarte interesați de a cunoaște obiceiurile ”Lemurilor”. ”În Africa oamenii sunt și mai dulci, și mai zâmbăreți, iar peisajul este superb, am întâlnit niște oameni extraordinari și am adus <Hâțul> în Madagscar!”, a povestit amuzat Dorian Popa, care a înregistrat și un mic succes: i-a învățat pe localnici celebra sa melodie ”Hâtz!”. În acest timp, Daniela Crudu s-a jucat alături de cei mici și le-a arătat fetițelor cum să stea la poze sau să trimită bezele.