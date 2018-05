Actrița nu obișnuiește să piardă nopțile, motiv pentru care i s-a dus vestea printre prieteni. Crina Matei e considerată spărgătoare de petreceri și ea însăși recunoaște acest lucru.

Artista nu este prietenă bună cu distracția, ci mai degrabă cu… somnul.

”Nu obișnuiesc să pierd noaptea. Dacă nu am treabă, sunt cel mai cuminte om de pe Pământ. Mă retrag, de aceea mi s-a tras și vorba că sunt un fel de spărgătoare de petreceri. Pentru că atunci când ți-e lumea mai dragă, eu spun mi-e somn, mă duc să dorm. Și plec”, a spus aceasta pentru Libertatea. Altfel, artista spune că este mulțumită de tot ce i-a oferit viața și are un singur regret. ”Am un regret, mi-ar plăcea să aibă ziua mai multe ore, ca să mă pot bucura de toate lucrurile extraordinare, de tot ce mi se întâmplă. Vrei, uneori, ca timpul să se dilate, să ai răgaz și să să te bucuri mai mult de ceea ce ai, de tot. Înainte de a adormi, memoria tot ce ai făcut în ziua respectivă”, a adăugat aceasta.

Crina Matei a mărturisit, recent, că mereu a fost foarte ambițioasă și de fiecare dată a făcut ce și-a dorit. Asta în ciuda faptului că părinții săi ar fi vrut să studieze medicina!

”Părinții mei au vrut să mă dea la Liceul Sanitar, dar eu le-am zis că dacă mă dau acolo nu voi scrie nimic pe foaie, la admitere. Așa că în clasa a opta am învățat din nou să scriu alfabetul. Asta pentru că în graba în care scriam, începusem să scriu foarte urât. Și atunci am fost nevoită să reiau alfabetul ca să pot da proba de caligrafie la liceul pedagogic. Asta mi-am dorit și asta am făcut”, dezvăluie Crina Matei.