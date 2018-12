Soții Brenciu au decis, de-o vreme, să nu mai irosească brazi. Fiecare pom cumpărat e un pom salvat, pentru că… ajunge în curtea familiei! „De câțiva ani, de când ne-am mutat în casă nouă, să fie 4 sau 5 ani, Crăciunul e tot mai spectaculos. Noi luăm un brad în ghiveci, nu-l tăiem și ulterior îl plantăm în curte. E adevărat că nu mai avem loc de nimic în curte, pentru că noi avem o curticică mică, dar bradul e sfânt”, ne-a povestit artistul, completând că momentul preferat este când cei mici, rând pe rând, vor să pună steaua din vârful bradului: „Fetele mari, Maria și Andreea, se ocupă cu globulețele. Toma vrea să se cocoațe să pună steluța. Problema e că eu pun steluța cu el, apoi vine soră-sa, care zice că ea e Steluța și dau steaua jos, i-o dau Minei și ea o pune…”.

Horia Brenciu: „Moș Crăciun există! Este socrul meu”

De tradiția Sărbătorilor petrecute în familie Horia a prins drag încă de când era mic. „Mie mi s-a insuflat dragostea de Sărbători și de Crăciun încă din copilărie. Tata avea o vorbă: să fim cu toții la masă. Nu e neapărat important ce pui pe masă, pentru că înainte de 1989 eram vai de capul nostru, important e să te vezi cu ceilalți, pentru că de acolo îți iei energie pentru următorul an. Eu aș vrea să fac Crăciunul în fiecare duminică sau în fiecare zi. De ce să vină Moș Crăciun doar pe 24 spre 25? De ce să ne impunem noi să fim buni doar în zilele Crăciunului?”, a spus Horia, apoi l-a deconspirat, neașteptat, chiar pe Moș Crăciun! „Moș Crăciun există! La noi există. Când nu este Crăciun, el este socrul meu și tatăl lui Alice. Dan Dumitrescu este Moș Crăciun. Eu cred că în fiecare dintre noi există o sămânță de Moș Crăciun”, ne-a mărturisit juratul de la „X Factor”, concursul de talente de la Antena 1 a cărui finală se desfășoară duminică, 23 decembrie, de la ora 20.00, live.

Alice face lista pentru Moș Crăciun în locul lui Horia. El n-are timp!



Cum luna decembrie este superaglomerată pentru el, Horia spune că lasă inclusiv lista de dorințe pe mâna nevestei, nu doar organizarea sărbătorilor, alegerea meniului sau cumpărarea cadourilor: „Se fac liste și cu cei mari, și cu cei mici. De la bonă, menajeră, copii, prieteni. Pe măsură ce avansezi în viață, lista devine din ce în ce mai scurtă. La băieți, așa se întâmplă. Noi am pus multe lucruri în copilărie și, încet-încet, am mai scăzut din dorințe. Acum vrem fericire. Iar toate dorințele și gândurile soției mele eu le împărtășesc, așa că ea face lista și pentru mine”.

Chiar dacă nu are prea multe cerințe, Brenciu îl așteaptă pe Moș Crăciun cu colinde. Iar anul acesta a mărit trupa de colindători, incluzându-l pe fiul lui, Toma, care până anul trecut doar îngâna câteva versuri: „Eu am colindat la viața mea foarte mult, am fost într-un grup, se numea Astra, în Brașov. Mergeam de sărbători și în biserici, unde cântam tuturor enoriașilor colinde. Cu sau fără studii muzicale, este important să cânți, pentru că este una dintre tradițiile românești la care trebuie să ținem și pe care trebuie să le ducem mai departe și copiilor noștri”.

