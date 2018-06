Cum a petrecut Gigi Becali de ziua lui. “Altceva nu mai vreau”

Gigi Becali și-a aniversat ziua de naștere în data de 25 iunie. Omul de afaceri a împlinit 60 de ani.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru o emisiune de la Kanal D, Gigi Becali a dezvăluit cum a petrecut cu ocazia aniversării sale. Omul de afaceri a mărturisit că nu-i plac petrecerile și că a dat o masă pentru familia sa și pentru prietenii apropiați.

“Am dat o masă, așa sărbătoresc eu ziua. O masă cu prieteni apropiați, cu familia și nepoții și cu finii… De asta am și făcut o masă, pentru că am zis ca măcar la 60 de ani. petrecerile mienu-mi plac. Mie îmi place petrecerea în biserică. dimineață am fost la biserică. Altora le place muzica. Mie îmi place în biserică, muzică îngerească. la liturghie, acolo a fost bucuria mea.

Acum am dat o masă cu familia, că așa este normal, și asta este. Nu cer decât mântuire. Altceva nu mai vreau, decât mântuire. și mântuirea este numai în rugăciune și în biserică. Atât, în rest nu există mântuire”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali este cunoscut ca om de afaceri, patron al clubului de fotbal FC FCSB și politician. Din anul 1994, acesta este căsătorit cu Luminița Becali. Gigi Becali are trei fete: Teodora, Alexandra și Cristina.

