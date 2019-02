„Eu mereu am cântat pentru cei care mă ascultă. De 20 de ani nu mai cânt, decât o oră, la orice eveniment. Am un contract pe termen nelimitat, dar asta nu înseamnă că eu am rupt legătura cu Bucureștiul. Patronul acestui local m-a invitat aici într-o seară, care s-a dovedit a fi un succes extraordinar, apoi mi-a propus contract pe termen nelimitat. Sunt plătit lunar. Nu este mult, dar este foarte, foarte bine. Peste 1000 lei' a spus Nelu Ploieșteanu, la „Xtra Night Show'.

Băiatul lui Nelu Ploieșteanu a murit în primăvara anului trecut. Mihăiță, care avea 28 de ani, era crescut de fosta soție a lui Nelu Ploieșteanu, Elena. Băiatul lui Nelu Ploieșteanu era ținuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferința. de la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie.

