După eliminarea lui AMI, Faimoșii au stat de vorbă și au analizat situația, în ediția de sâmbătă seara, 26 ianuarie. „Păcat că a trebuit să plece așa repede! Dacă nu pierdeam jocul ăla de eliminare, sigur rămânea o lună aici. De când am ajuns pe traseu, nu puteam nici să îmi doresc să rămân, dar nici să plec acasă! Eram debusolată. Nu voiam să plece ea, nu voiam să plec eu!”, a spus Cătălina.

Andreea Arsine: Nici nu am știut cum să le încurajăm, ce să le spunem.

Cătălina: Mi s-a părut ciudat că nimeni nu a avut niciun fel de reacție. A fost ciudat! Sper să nu mai fie un episod ca ăsta niciodată. A fost și accidentată. A rămas în urmă, pentru că voia și să se protejeze. Când am văzut că plânge, am avut un moment de ezitare.

Zara: M-a terminat când am văzut-o lovită!

Andreea Arsine: Am pierdut-o, dar mergem mai departe. Ea voia să fim puternici!

Giubi: Am pierdut un om important. A fost o palmă dureroasă, am pierdut și am văzut cum doi colegi se duelează.

Costin: Nu vreau să mai trăiesc ce am trăit azi.

Duelul dramatic s-a dat între Cătălina Șeicaru, care a înregistrat cele mai mici procentaje, și AMI, nominalizată de Ion Surdu, concurentul cu cel mai bun procentaj de la Exatlon, după consultarea cu echipa, inclusiv cu AMI. Cântăreața chiar s-a autopropus pentru duel. Bătălia sportivă între cele două Faimoase a fost destul de strânsă, însă AMI a pierdut în față Cătălinei Șeicaru. În ciuda durerilor la picior care nu îi dădeau pace, AMI a luptat până în ultima clipă și a continuat jocul, ca o adevărată campioană.

