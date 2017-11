Desfășurare de forțe pentru noul videoclip al lui Smiley, „Vals”. 40 de dansatori și două camioane de recuzită | VIDEO

Smiley a lansat un nou videoclip, „Vals”, pentru realizarea căruia a fost o adevărată desfășurare de forțe.

Smiley, despre care se spune că are o relație cu Gina Pistol, a lansat „Vals”, penultima piesă din maratonul aniversar #Smiley10 și de pe albumul cu numărul patru, care va fi disponibil în luna decembrie.

„Vals este una dintre piesele mele favorite de pe album. E o metaforă a relației de cuplu, despre cum se ajustează doi oameni atunci când sunt împreună, se sincronizează uneori mai bine, alteori mai greu, dar indiferent de orice își continuă dânsul prin viață împreună”, povestește Smiley.



40 de dansatori și 2 camioane de recuzită au fost necesare pentru a animă o casă din centrul Bucureștiului care a devenit platou de filmare pentru videoclipul piesei. Smiley, care a mărturisit că își dorește un copil, este surprins valsând printre personajele prezente în videoclip. Povestea clipului este atemporală, suspendată între epoci, așa cum o descrie regizorul clipului, Iura Luncașu.



„Eu iubesc poveștile, cred că oamenii caută povești. Este al doilea clip la care lucrez cu Smiley, mi-a plăcut mult piesa de când am ascultat-o la studio și de atunci mi-a și venit prima idee de scenariu. Smiley este un artist care spune povești prin muzică, așa că o piesă că „Vals” a fost extrem de ofertantă. L-am filmat dintr-un singur cadru, tocmai pentru că am vrut o cursivitate nu numai în mișcare, dar și în poveste”, explică Iură Luncașu.

Pregătirile au durat aproape 10 ore, iar filmarea a ținut până în zorii zilei. Tipologiile personajelor din videoclip acoperă dansatori de vals din toate epocile, pornind de la cele în care poveștile de iubire se înfiripau doar pe această muzică până în prezent. Smiley revalorizează acest gen muzical despre care el crede că are o emoție aparte.