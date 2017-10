Din ce cauză nu a cerut-o Cristian Boureanu de nevastă pe Laura Dincă. Este limpede ca lumina zilei

Cristian Boureanu a explicat care este motivul pentru care nu a ceut-o încă în căsătorie pe iubita sa, Laura Dincă.

Cristian Boureanu, care s-a bătut cu Poliția în vara acestui an, are o relație cu Laura Dincă. Fostul politician a fost mai fost căsătorit, ultima oară cu fostul model Valentina pelinel, cea care trăiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri Cristi Borcea, împreună cu care are un copil.

Într-un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, Cristian Boureanu și iubita sa, Laura Dincă, au vorbit despre relația lor.

Întrebat care este motivul pentru care nu a cerut-o încă în căsătorie pe Laura Dincă, Cristian Boureanu a explicat:

„Nu sunt sigur că mă acceptă, dacă mă refuză? Trebuie să fiu sigur”.

Laura Dincă, care s-a apucat de afaceri, a afirmat că va accepta cererea în căsătorie, dar niciodată nu ar fi ea cea care să facă acest gest, de a-l cere pe el de soț.

„Nu e adevărat că aș spune nu… N-am să fac asta niciodată în viața mea. Mi se pare normal ca bărbatul să ceară femeia. Poate am simțit de multe ori, dar nu am avut curajul. Vara asta a fost puțin ocupat, nu s-a putut. Poate la vară”, a spus Laura Dincă.