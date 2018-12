Elena Băsescu face dezvăluiri din familie. „Tatăl meu nu s-a băgat niciodată” | FOTO

Elena Băsescu a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, în care a vorbit despre viața sa de familie. Fata cea mică a ex-președintului României, Traian Băsescu, a afirmat că tatăl său nu s-a băgat niciodată în viața ei și nici nu i-a dat sfaturi.

„Tatăl meu nu s-a băgat niciodată, el nu mi-a dat sfaturi. A avut grijă ca orice părinte, dar nu s-a băgat în alegerile noastre”, a declarat Elena Băsescu, potrivit spynews.

Aceasta a făcut declarații șiu despre cei trei copii ai săi.

„Mi-am dorit foarte mult să am mai mulţi copii, sunt fascinată de copiii mei. Sunt o mamă care are grijă în permanenţă de ei, eu îi duc la şcoală, eu mă ocup de alimentaţia şi de educaţia lor. Am şi un ajutor în părinţii mei, în părinţii lui Cătălin, dar şi în părinţii lui Bogdan (n.r. fostul soț), cărora vreau să le mulţumesc pentru tot sprijinul”, a spus ea.

În data de 14 octombrie anul acesta, Elena Băsescu a botezat-o pe fiica sa cea mică, Anastasia. Anastasia este al treilea copil al Elenei Băsescu și primul pe care îl are cu Cătălin Tomată. Mezina fostului președinte al României, Traian Băsescu, mai are doi copii din căsătoria cu Bogdan Ionescu, Sofia și Traian. Mariajul Elenei Băsescu cu Bogdan Ionescu, Syda, s-a terminat în septembrie 2016, după patru ani de căsătorie.

