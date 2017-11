Elena Gheorghe spune lucrurilor pe nume. „Nu vreau să mă urască lumea, dar…”

Elena Gheorghe s-a săturat ca lumea să comenteze pe marginea siluetei sale de după naștere și a spus lucrurilor pe nume.

Elena Gheorghe, care este căsătorită cu Cornel Ene, este mamăca a doi copii, un băiețel și o fetiță, aceasta din urmă botezată în luna octombrie a acestui an.

În ambele sarcini, cântăreața a luat foarte puțin în greutate și după ce a născut și-a revenit extrem de rapid. mulți au comentat pe marginea felului în care arăta vedeta după ce-a de-a doua naștere, când a afișat un abdomen plat și o siluetă impecabilă.

Elena Gheorghe, care de curând a mărturisit cine i-a făcut cele mai mari reproșuri, a fost invitată în platoul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D, unde a explicat care este, de fapt, secretul siluetei sale.

„Eu nu vreau să mai discut pe acest subiect. Nu vreau să mă urască lumea, dar în primul rând este ajutor de la Mama Natură pentru că asta s-a întâmplat și cu Nicolas. La prima sarcină am luat în greutate cam 6 kilograme și jumătate, iar cu Amelie, tot cam atât.

Am avut o sarcină ușoară, nu m-a ținut la pat. Se întâmplă pentru anumite femei să aibă parte de asta, să aibă sarcini cu risc.

Eu dacă nu am avut astfel de probleme m-am mișcat, urcăm câte 11 etaje zilnic și am încercat să mănânc sănătos”, a declarat Elena Gheorghe.