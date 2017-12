Andreea Berecleanu a fost nevoită să își ia rămas bun de la părintele ei, care a trecut în neființă la finalul verii lui 2017. Prin urmare, știrista așteaptă să se încheie o dată acest an, unul dintre cei mai grei din viața ei.

Vedeta Antenei 1 a rămas cu multe amintiri frumoase despre tatăl ei, chiar dacă absența lui continuă să fie una dureroasă pentru toți din familie.

“Nu am planuri pentru acest sfârșit de an. Pur și simplu aștept să treacă anul. Prima jumătate a fost normală și frumoasă, a doua jumătate de an a fost dramatică”, a precizat Andreea Berecleanu.