EXCLUSIV/ Jojo și-a pus la treabă mama și soacra! Cum e viața vedetei cu doi copii și carieră!

Jojo reușește să îmbine în mod armonios meseria de mamă cu cariera. Actrița e implicată în 2 proiecte de teatru, a dublat un personaj în animația “My Little Pony: Filmul” și se ocupă îndeaproape de afacerea ei cu bijuterii, genți și încălțăminte. Ca să facă față acestor îndeletnciri, blonda și-a băgat în schema mama și soacra, care o ajută constant la creșterea lui Achim (6 ani jumătate) și a Zorei (9 luni).

Actrița a venit singură, marți seara, la avanpremiera animației “My Little Pony: Filmul”. Absența fiului ei din sala de cinema fiind întemeată. “Locația în care ne aflăm este destul de departe de casă, iar acum Achim are program de școală și se trezește la 6.00 în fiecare zi. La 20.15 trebuie să adoarmă neapărat, pentru că altfel a doua zi dimineață când se trezește, adoarme cu capul pe chiuvetă. < >. E clasa zero. Îi place la școală, i se pare interesant”, ne-a mărturisit Jojo. Proaspăta mămică susține că ea și Paul Ipate au reușit să gestioneze eficient relația dintre cei doi copii. Citește și... Cum a început povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Detaliile au fost făcute publice abia acum

“Achim și-a dorit mult o surioară. Pe măsură ce Zora a început să crească, a existat acolo ceva care l-a deranjat , pentru că în mod evident atenția s-a împărțit și către ea. Numai că noi am știut să construim un echilibru și să depășim perioada asta. Respectiv el a avut foarte multă nevoie de mine în perioada asta și atunci eu am început să mă ocup de tot programul lui și stau cu Zora atunci când nu este acasă și atunci suntem bine, suntem pe pace”, ne-a dezvăluit ea.

Jojo e ajutată de mame

Actrița a recunoscut însă că are ajutoare de nădejde la creșterea celor doi copii, ea reușind să nu aibă o pauză mare pe plan profesional. Drept urmare, onorează cu brio proiectele în care e solicitată.

“Bunicii sunt alături de noi, pentru că eu m-am întors la treabă de o perioadă de timp. Am încept repetițiile pentru 2 proiecte de teatru. Sunt foarte mult plecată în timpul zilei de acasă, chiar dacă îmi fac programul în așa fel încât la 17.00 să ajung să îl iau pe Achim. Noi locuim cu părinții noștri și soacra mea vine din când în când la noi ca să ne dea forțe în plus”, a declarat, pentru Libetatea, Jojo.

Artista va juca în spectacolul “O zi din viața mea”, comedie live, cu Toni Grecu și Serviciul Român de Comedie, dar și în proiectul “Eu am văzut-o primul”, alături de Marius Drogeanu și Ovidiu Cuncea.

Ponei la ponei trage

Din 13 octombrie, animația “My Little Pony” va intra în cinematografe, Jojo împrumutându-și vocea simpaticului personaj Rarity. Rolul a încântat-o foarte tare și i s-a potrivit ca o mănușă. “Tot timpul am spus că fără tocuri, arăt fix ca un ponei. Pe cuvântul meu! Dacă nu sunt fotografiată dintr-un anumit unghi care să mă avantajeze, serios, îmi mai pui o coamă și sunt direct ponei. Am 1,61 m, acum am niște mici platforme. Când am primit propunerea am zis: Domne, mai bine de atât, nu se poate! E clar: ponei la ponei trage! Și mai ales când am auzit că este un ponei fashionist și foarte drăguț și generos, eu sunt! Rarity! O raritate de ponei!”, susține actrița.