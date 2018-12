Florin Călinescu vrea să înființeze un partid politic: ”Mă gândesc foarte-foarte serios la acest lucru”

„Vă mulţumesc că sunteţi alături de mine, o să dezbatem lucrurile care ne interesează, care ne frământă şi o să încerc să fiu cât mai eficace (…) O să îmi ia mai mult timp să iau o decizie, mai ales că este vorba de un destin: ori merg în continuare pe drumul acesta, ori pornesc pe un alt drum mai complicat şi cu drumeţi de toate felurile. Să nu vă supăraţi pe mine, dar dacă vorbim despre politică şi dacă vorbim despre un partid, trebuie să măsor de mai multe ori, aşa cum fac croitorii, pentru că după aceea loc de întoarcere nu mai este. Să fiţi însă siguri că mă gândesc foarte-foarte serios la acest lucru, dar nu pentru a-mi satisface mie vreun orgoliu sau un ego, ci pentru că chiar cred cu adevărat că sunteţi mulţi dintre dumneavoastră care nu vă identificaţi cu nicio forţă politică existentă astăzi pe piaţă şi pe care sondajele încearcă să o aşeze aşa cum numai ele ştiu să o facă.”, a declarat Florin Călinescu, pe Facebook.

Actorul de 62 de ani a adăugat că la începutul anului vrea să se consulte pe această temă și cu prietenii săi virtuali, cărora le-a dat temă de gândire posibila înființarea a unui partid politic.

'Dacă este vorba de o alcătuire nouă, o să vă rog după 15 ianuarie să vedem câţi dintre dumneavoastră sunteţi interesaţi de aşa ceva, pentru că singur nu fac nici cât o ceapă degerată. Aşadar, sper să fiţi acolo unde sunteţi fiecare. Nu are rost să încep acum să comentez ce s-a întâmplat în ultimul timp şi mai ales de doi ani încoace, pentru că aş începe acum şi aş termina vara viitoare poate. Dar, o să luăm câte o temă începând cu anul viitor, pe care o s-o dezbatem punctual. Mi-am făcut şi un grup de specialişti pe diverse domenii.”

„Sper să petreceţi cumpătat, ca să ne găsească sănătoşi sistemul nostru sanitar. Glumesc, pentru că există şi medici extraordinari, dar se cade să fim mai cumpătaţi faţă de alţii. Multă sănătate vă doresc, multă răbdare, multă speranţă şi dacă am certitudinea că dumneavoastră doriţi ca eu să schimb macazul, o să-l schimb fără niciun fel de problemă. N-o să-mi fie foarte uşor, pentru că părerile sunt împărţite, dar cu siguranţă o s-o fac. Multă sănătate, încredere, speranţă şi cu Dumnezeu înainte. La mulţi ani şi să ne vedem pe 2019!, a fost mesajul lui Florin Călinescu.

