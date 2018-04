Florin, ex Hi-Q, și-a deschis sufletul. Ce spune despre trupă și despre familia lui

Florin Grozea, fostul compoment al trupei de mare succes Hi-Q, a acordat un interviu în care a vorbit despre formația în care a activat, dar și despre viața sa de familie din prezent.

Florin Grozea a scris istorie în lumea muzicii românești alături de colegii săi din trupa Hi-Q, una dintre formațiile care s-au bucurat de mare succes în țara noastră, hiturile lansate de cei trei de-a lungul anilor fiind fredonate de toată lumea.

După destrămarea formației, Florin Grozea și-a văzut de viață lui, iar acum are propria afacere.

Este căsătorit cu Ioana și are doi copii, Sasha și Raul.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Florin Grozea, care afirma că el este cocoșul în casă, a făcut declarații despre fosta trupă în care a activat, dar și despre familia sa.

“Îţi dai seama că HI-Q pentru mine a fost mai mult de jumătate din viaţa mea de om pe această planetă. Este lucrul de care sunt mândru până în acest moment în afară de copii. Sunt nişte amintiri destul de frumoase şi oamenii în contiunare ne spun că ne ascultă muzica, ceea ce este pentru cea mai mare lauda. Nu ne-am gândit, abia ne-am oprit. Dar am rămas prieteni şi ne mai întâlnim, nu ştiu. Niciodată să nu zici nu.

Eu am făcut. (n.r. referitor la cererea în căsătorie). M-am dus sincer şi natural. I-am spus: eu sunt Florin, cine eşti tu. Îi place sa fotografieze şi îi place să filmeze, dar este prea devreme. Îi place să cânte la tobe. Am avut emoţii că nu am mai stat departe de copii niciodată, dar după aceea ne-am obişnuit şi mai vrem acum să facem, mai vrem. Am stat 3 zile, nu a fost aşa lungă (n.r. perioada de concediu), dar pentru noi a fost un reset foarte bun.

Schimbările au fost foarte mari. Când m-am cunoscut cu Ioana încă făceam petreceri în fiecare săptămână şi după aceea uşor, uşor a venit Sasha. Chiar la ultimul concert cu HI-Q a fost şi Sasha prezent. Era foarte mic. Schimbările au venit uşor uşor. Dacă ne uităm acum 5 ani , cu siguranţă viaţa este cu totul schimbată. Acum stau mai mult la birou, cu cei mici. Este cu totul altcumva”, a mărturusit Florin Grozea.