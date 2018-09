Fosta iubită a lui Dani Oțil bagă râcă între concurenți la Exatlon. „Mamă, ce i-aș da!” | FOTO

Fosta iubită a prezentatorului de televiziune Dani Oțil a venit cu zâmbetul pe buze în republica Dominicană și a părut că este bine primită de coechipierii săi. Însă lucrurile nu stau deloc așa. Diana Senteș a băgat deja râcă între membrii echipei Războinicilor.

„Numele meu este Diana, am 28 de ani, mă bucur foarte mult să am onoarea să particip la concurs. În prezent sunt antrenor într-un club din București, unde predau și clase de aerobic și Pilates…

…Consider că trebuie să stai foarte bine cu pisihicul și mai am un pic și fac 30 de ani și mi-am dorit să îmi fac mie acest cadou”, a spus Diana Senteș la sosirea în Republica Dominicană.

Diana Senteș a stârnit tot felul de comentarii din partea colegilor de echipă, care au spus exact ce gândesc despre ea.



„Ieri, primul nostru contact a fost o obraznicie din partea ei. A zis să stau departe de ea, fără să îi zic măcar „bună”. O să o respect, o să stau departe de ea. Probabil suntem caractere diferite, nu aș vrea să fie ea ca mine sau eu ca ea, dar sper să existe minimium de respect. Nu îmi place obraznicia, nu am vorbit niciodată urât cu cineva, nu o să vorbesc nici măcar cu ea, chiar dacă ieri m-am enervat”, a spus Ana Otvoș, din echipa Rpăzboinicilor, despre Diana.

„Primea impresie pentru mine, cele 15-16 secunde mi-au creat o imagine despre ea și nu e foarte bună. A venit cu o altă mentalitate. Eram perfecți până să vina ea”, a spus și războinicul Iulian Pîtea.

„De-aș auzi-o numai… „Nu este apă, nu este prosop, nu este șampon”… „Mamă, ce i-aș da. Știi cum? Îmi asum! Numai să o văd cu genele alea, că ii cad genele din ochi, fără șampon, fără prosop”, a comentat și Simi despre Diana.

