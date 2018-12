Anunțul că actorul a încetat din viață a fost făcut de Denise Adonis, soția lui Frank. Ea a declarat pentru TMZ că bărbatul era ținut în viață de aparate și a decis să-l deconecteze de la acestea după trecerea Crăciunului, potrivit eu.usatoday.com.

„A luptat până la capăt. A fost greu. Avea dureri mari și voia să plece – ne-a spus că vrea să plece. Suntem devastați”, a declarat Denise pentru Fox.

Născut în Brooklyn, pe 27 octombrie 1935, Adonis a fost cunoscut pentru rolurile sale in „Goodfellas” (1990) si „Raging Bull” (1980). De asemenea, el a jucat în filme precum „Ace Ventura: Pet Detective” (1994) și „Ghost Dog: The Way of the Samurai” (1999).

Frank Adonis a mai apărut în „Mob Queen” (1998), „The Sopranos” (2000), „Mafioso: The Father, the Son” (2001), and in a 2004 episode of „Law & Order: Criminal Intent”.

