Gabriela Cristea își botează fetița pe 14 aprilie. Tavi Clonda nu vrea ca Victoria să fie băgată în cristelniță

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmează să aibă loc în viața lor.

În luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță, Victoria, fruct al mariajului pe care aceasta îl are cu muzicianul Tavi Clonda.

Cei doi se pregătesc intens pentru creștinarea fiicei lor. Botezul urmează să aibă loc pe 14 aprilie. Tavi Clonda a oferit detalii despre marele eveniment la emisiunea Star Matinal de la Antena Stars.



“Am stabilit data pe 14 aprilie. Am început cu pregătirile şi trebuie să ne ocupăm, să facem invitaţii, e frumos. Suntem în discuţii aproape finalizate cu sala de evenimente. Trupă avem, trupa mea. O să avem şi surprize, câţiva artişti, trebuie să dăm câteva telefoane. Sala este foarte mare, vom avea vreo 150 de invitaţi dacă nu mai bine. Vreau să se bucure toată familia şi toţi prietenii de noi. Gabriela s-a gândit şi la o temă. Culoarea va fi mov, aranjamentele pe masă, iar tema petrecerii va fi “Trăieşte-ţi visul”. Eu cred că atunci o să am emoţii, când o să mergem la biserică. Am început şi de azi puţin”,a explicat Tavi Clonda.

Artistul a menționat că nu își dorește ca fiica lui și a Gabrielei Cristea să fie băgată în cristelniță, ci doar să fie udată cu apă pe creștetul capului.

“O să vorbim cu preotul, cam aşa vrem şi noi. Sunt convins că o fie foarte bine şi chiar dacă o să plângă o să o liniştim noi”, a afirmat Tavi Clonda.