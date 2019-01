Hailey Baldwin, în vârstă de 22 de ani, este un model de succes și a ajuns în atenția publicului în ultima perioadă datorită relației cu Justin Bieber. Ea a scris pe Instagram că îşi doreşte ca în 2019 să fie mai deschisă.

„Adevărul este că indiferent cât de uimitoare poate părea viaţa privită din afară, mă lupt… mă simt nesigură, sunt fragilă, sufăr, am temeri, am îndoieli, am anxietate, mă întristez şi mă enervez”, a scris tânăra.

Ea spune că atunci când se compară cu alţi oameni simte „ca şi cum nu sunt suficient de bună” și a adăugat că 'fiecare zi este o luptă pentru încredere'.

Hailey susține că nu a făcut aceste dezvăluiri căutând compătimire sau simpatie, ci doar pentru a arăta că și ea este un simplu om.

Ea mărturisește că cel mai greu este atunci când se „compară cu alte femei'. „Sunt zile în care mă simt pur şi simplu distrusă din această cauză. Ar fi incredibil dacă alte fete şi tinere ar reuşi să se susţină reciproc, să înceteze să le facă pe celelalte femei care se luptă ca şi ele să se simtă incompetente şi chiar mai puţin de atât”.

”Cu toţii avem defecte, iar acest lucru nu se va schimba. Ceea ce ştiu este că Dumnezeu ne-a creat indivizi pentru un motiv, fiecare cu frumuseţea, personalităţile şi povestea sa, pentru că toate fiinţele umane create au un anumit plan şi un scop, iar El nu face greşeli!”, a scris tânăra urmărită de peste 16 milioane de internauți pe Instagram.

Hailey Baldwin pare să confirme că ea și Justin Bieber sunt căsătoriți după ce și-a schimbat numele de pe Instagram în Hailey Bieber. Și celebrul cântăreț canadian a făcut un gest pe care fanii și presa l-au interpretat drept o confirmare a căsătoriei.

Justin a distribuit o fotografie în care cei doi apar se țin de mână, alături de mesajul „Soția mea este minunată”.

Modelul de 21 de ani și superstarul pop s-au căsătorit în secret în septembrie. Zvonurile spuneau că cei doi s-au căsătorit la New York, în urmă cu două luni, dar Hailey a negat informația la acea vreme.

Hailey și Justin, în vârstă de 24 de ani, au anunțat că s-au logodit în iulie. Justin a scris pe Instagram: „Hailey sunt atât de îndrăgostit de tot ce însemni tu”. Artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, în vârstă de 21 de ani în timpul unei cine romantice, într-un restaurant de lux din Bahamas.

