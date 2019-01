„Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită Insulei iubirii: că viața se trăiește nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimenteaza pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem. Da, Andy e un barbat frumos si mi-a plăcut, e un barbat interesant, m-a atras si am vrut să mă ascund. Dar am greșit si realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și de asemenea soțul meu sau fostul, e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alaturi de mine, am avut momente frumoase dar şi grele, un bărbat lânga care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici in viitor. Dar asta nu e o problemă, experiențele vieții sunt bine venite, pentu asta trăim. Suntem diferiți si viața ne oferă surprize, să le trăim și să nu ne mințim!

În legatură cu verigheta, acest minunat simbol al uniunii, cercul perfect care continuă și nu se întrerupe niciodată… un adevăr stabilit de mii de ani…îl respecți dar..oamenii mai iau si o pauză, relațiile se schimbă, se transformă și regenerează. Să luăm exemplu de la natură: totul are un început si un sfârșit și să nu regretăm, să trăim, să respectăm și să lăsăm resentimentele la o parte. O femeie poate fi cea mai puternică atunci când este subestimantă şi se renaşte atunci când alții se aşteaptă mai puțin. Un început de an frumos, plin de realizari și o zi minunată vă doresc tuturor!”, a scris Hannelore, pe Instagram.

Imagini surprinzătoare au fost surprinse zilele trecute, la un Târg de nunți din Timișoara.Hanne și ispita Andi au avut șansa să se vadă din nou, să se îmbrățișeze și să stea de vorbă câteva minunte.

