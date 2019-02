Imaginea care spune tot despre ce s-a întâmplat la Chefi la cuțite. Silviu Nedelea, marele învins, a făcut-o publică

Munti – Mihai Munteanu, singurul reprezentant al lui chef Sorin Bontea din finală, şi-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de euro în cel de-al șaselea sezon al show-ului culinar Chefi la cuțite, de la Antena 1. Silviu Nedelea, cel despre care s-a spus că l-a ajutat pe Munti să câștige finala împotriva lui Andrei Balazs și a Maria Burlacu, este considerat marele învins al show-ului. Acesta a părăsit competiția după semifinală.

La începutul competiției, Silviu Nedelea a făcut parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, însă ulterior a ajuns în echipa condusă de chef Sorin Bontea. Însă, chef Florin Dumitrescu nu și-a lăsat fostul elev singur, ci a fost tot timpul alături de el. Silviu Nedelea a dat publicității o fotografie de la emisiune, o imagine care spune tot despre susținerea de care acesta a avut parte din partea lui chef Florin Dumitrescu.

„Am privit azi pozele oficiale din cadrul competiției Chefi la cuțite. Am răsfoit, am răsfoit… apoi am găsit imaginea aceasta! Am privit-o minute în șir și mi s-a pus un nod în gât!

Doar cei prezenți acolo în acea noapte din semifinală pot înțelege cu adevărat sensibilitatea acestei imagini!! O mână puternică pe inima mea! ❤️”, a spus Silviu Nedelea.

