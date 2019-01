Ispita Mircea spune tot despre relația cu Mirela. „Am sperat că povestea va merge mai departe”

Mircea a fost cel care a reușit să o cucerească pe Mirela la Insula Iubirii, însă la finalul show-ului bruneta s-a decis să se întoarcă la fostul ei iubit, Ionuț Gojman. Invitat la o emisiune de televiziune, Mircea a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mirelei, chiar dacă povestea dintre ei nu a mai continuat după încheierea emisiunii difuzate de Antena 1.

„Toate momentele au fost intense, ultimul la final, la despărțire a fost un moment culminant când a recunoscut că mă iubește. A fost un pic și insistența mea și dorința de a o ajuta. Mie îmi place să lupt pentru ceea ce fac. A crezut, dar nu suficient, a zis că îi e frică că sunt ispită.

Dacă o persoană îți spune că s-a îndrăgostit de tine ești încântat, dar după nici 20 de ore afli că nu e chiar așa, nu e ok. Mi-a zis că o să fie puternică, am crezut în ea. Am sperat că povestea va merge mai departe.

Mă bucur pentru Mirela că este fericită în relația ei. Îmi pare rău că a pierdut sarcina. Îmi place că a căpătat încredere după emisiune. Eu am ajutat-o până în momentul despărțirii, ea a pus în aplicare tot. Avea nevoie de un șoc. Am mai vorbit la telefon, mă suna, o sunam… Lucruri de viață, câte un sfat. Mi-a spus că mă iubește, am înțeles-o pe urmă.

Ținând cont de faptul că eram ispită cred că a crezut că își ia țeapă. Au fost momente când am crezut că se poate realiza ceva, a fost posibil, dar era și distanța”, a declarat Mircea la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

