Joseph Hadad, mărturisire sfâșietoare despre soția lui: «După ce a murit, am avut cel mai greu an din viața mea». Celebrul chef și-a deschis sufletul și ne-a povestit cum și-a crescut singur copiii după ce partenera lui de viață a pierdut lupta cu o boală teribilă, ce element din familia lui tunisiană se regăsește în restaurantul care-i poartă numele și cine face cea mai bună mâncare din lume.

Cine îl invidiază pe Joseph Hadad pentru faimă, pentru priceperea fără egal în bucătărie, pentru faptul că are două restaurante… trebuie să știe și că și-a pierdut soția în urmă cu aproape 10 ani și că de atunci, și-a crescut copiii singur! Trecând peste durerea uriașă din suflet, și-a canalizat toată energia către cele trei comori care aveau nevoie de toată atenția și grija lui: Dor, Daniela și Lipaz!

Cei mai mulți dintre noi îl știu pe Joseph Hadad de la televizor, fie de la “Top Chef”, show-ul culinar pe care l-a jurizat în urmă cu ceva vreme la Antena 1, alături de Nicolai Tand și de Tudor Constantinescu, fie de la emisiunea de dans în care a concurat, la PRO TV, “Uite cine dansează”.

Însă dincolo de aceste show-uri de televiziune stă un chef format și cizelat în mulți ani, cu foarte multă muncă, a cărui poveste în România a început în 1996. Atunci ateriza la București un bucătar arab de 36 de ani, care aducea la noi, în premieră la vremea aceea, o nouă viziune a gustului. Joseph Hadad a adus cu el rețete, condimente și un rafinament gastronomic la a cărui dezvoltare a contribuit constant timp de 21 de ani.

Merge de trei ori pe săptămână la sală

Azi, Hadad are 57 de ani, pe care îi maschează exemplar. Muncește 13 ore pe zi și se împarte între cele două restaurante pe care le are în București, cursuri de gătit, demonstrații sau orice altceva înseamnă experiență culinară de lux. În plus, găsește timp și energie să meargă la sala de sport de trei ori pe săptămână.

Au trecut aproape 40 de ani de când a-nceput să gătească și spune că dacă e ceva care să-l facă să lăcrimeze, sunt amintirile de la primul său job important, cel de bucătar la celebrul hotel King David din Ierusalim. De atunci, a tot evoluat. Are în cap peste două mii de rețete pe care le oferă oricui.

Multe doamne îl opresc pe stradă pentru a-l întreba detalii sau ce condimente să folosească la o anume mâncare. Le răspunde tuturor, pentru că, spune el, a renunțat de mult la ideea de “secretul bucătarului”. “Ce rost are să le ții pentru tine? Oricum nu ies la fel! Eu fac aceeași rețetă ca mama. Identic. N-o să iasă același gust. De ce? Pentru că mama e mama. La mama e mai bun! De ce se spune că nu există mâncare ca la mama? De ce? Pentru gustul de când eram noi mici…”, explică chef Hadad.

A vrut decoruri din fier în localurile sale, fiindcă bunicul bunicului său a fost fierar

Cei care intră în restaurantele lui Hadad nu pot să nu observe decorațiunile interioare create din… fier. Tatăl lui i-a explicat originea numelui lor de familie, iar Joseph a povestit-o, în premieră, pentru Libertatea.

“Când am deschis afacerea, am asociat restaurantele cu familia mea. Ce înseamnă? Am asociat fierul…Pentru că există fier, mult fier în restaurant. De ce? Pentru că numele meu este Hadad. Ce e asta, Hadad? Hadad în limba arabă este fier. Hadid e fier. Iar bunicul bunicului meu din Tunisia a fost fierar. Și eu i-am spus arhitectului meu că vreau să fie fier în restaurantul meu. Și m-a întrebat de ce. Pentru că numele vine de la fier. Cred că este prima data când spun. Oamenii nu înțelegeau de ce este atâta fier. Acum, că m-ați întrebat, vă spun că se asociază cu familia mea din Tunisia”, a dezvăluit celebrul bucătar.

Joseph Hadad, mărturisire sfâșietoare despre soția lui: «Dacă eu nu eram cu picioarele pe pământ și cu creierul limpede…»

Prietenii lui Joseph Hadad știu că viața lui nu a fost ușoară. Soția lui s-a stins la numai 42 de ani, lăsându-l distrus și cu trei copii – de 16, 10 și 3 ani. Dor, Daniela și mezina Lipaz. El era deja bucătar în România și a trebuit să facă naveta între țara de adopție și Israel pentru a vedea de copila cea mică, rămasă acolo cu o bonă pe care a fost nevoit s-o angajeze. Cei mari erau deja aici, la școală.

“Dacă eu nu eram cu picioarele pe pământ și cu creierul limpede… Îmi spuneam mereu un lucru: dacă eu nu sunt puternic, ce se întâmplă cu cei trei copii ai mei? Devin vagabonzi? M-am ținut cu dinții un an, peste un an de zile. A fost cel mai greu an din viața mea. Cel mai greu! Spre muncă, spre copii… Anul 2008. În anul 2008 a murit soția mea și după aceea, am luat totul în mâinile mele”, ne-a mărturisit chef Hadad.

Acum, lucrurile s-au liniștit. Copiii cei mari sunt pe drumul lor, iar el stă cu mezina. “Băiatul meu are 25 de ani. A făcut aici liceul, a dat bacalaureatul, s-a întors în Israel și acum a venit la facultate aici. Învață Afaceri și calculatoare. Fata mea cea mare este în Berlin. Învață limba germană. E foarte inteligentă. Are priză la limbi străine, vorbește cinci limbi. La anul se înscrie la facultatea de Design comercial. Cea mică are 12 ani și jumătate. Acum e la o școală privată aici, în România. Am rămas noi doi, ea are grijă de mine, eu de ea. La ora 8-9 seara mă sună: tată, ce faci, cum te simți? Ai treabă?”, povestește el zâmbind mulțumit.

L-am întrebat dacă cei trei copii ai săi mănâncă la fast food și a spus că nu. Și că nu beau nici răcoritoare, doar apă plată cu lămâie. O educație alimentară sănătoasă, deprinsă de la cel care i-a crescut și care le-a fost și mamă, și tată din 2008 încoace.

Are origini marocane și tunisiene și a gătit pentru regi, președinți și vedete ca Madonna sau Robert De Niro

Chef Hadad povestește, pe chefjosephhadad.ro, cum a început drumul său în gastronomie și prin ce experiențte deosebite a trecut de-a lungul timpului.

Născut pe 7 decembrie 1959 în Ierusalim, intr-o familie cu tradiție în gastonomie, cu mama de origine marocană și tatăl tunisian, Joseph a manifestat interes pentru arta culinară în adolescență, iar tatăl său, bucătar pe un vas de croazieră, l-a trimis pentru 3 ani la Școala de Bucătari din Haifa.

La 19 ani, după ce a terminat școala, a făcut armata, iar după stagiul militar, s-a angajat la Dan Carmel Hotel ca ajutor de bucătar. După 3 ani, a devernit Chef Garde-Manger la Jordan River Hotel, în Tiberias, pentru ca în 1989 să fie promovat ca Executive Chef la faimosul King David Hotel din Ierusalim. Apoi, a mai lucrat la Kempinski Hotel în Germania, Ritz-Carlton Hotel în Boston, Savoy Hotel în Londra și restaurante cu stele Michelin din Paris.

Știe peste 2.000 de rețete sofisticate și a gătit pentru Bill Clinton, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Regele Hussein al Iordaniei, Regele Juan Carlos al Spaniei și Prințul de Lichtenstein, Robert de Niro, Madonna, Frank Sinatra și Michael Jackson.

În 1997 a devenit Executive-Chef la un restaurant celebru din București, iar în 2013 s-a lansat în industrie pe cont propriu.

Cu emisiunea “Tot Chef” a devenit celebru și pe sticlă, iar prin apariția pe ringul de dans de la “Uite cine dansează” a cucerit simpatia tututor.

EXCLUSIV/ Confesiunile lui Smiley. Ne-a dezvăluit cum e în intimitate și care sunt secretele colegilor de emisiune!