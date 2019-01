Atacul a avut loc la scurt timp după ce Jussie Smollett ieșise dintr-un magazin de sandviciuri din Chicago.

Actorul Jussie Smollett a fost transportat la spitalul Northwestern, iar medicii spun că starea lui este bună.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Chicago a precizat pentru CNN că anchetatorii au făcut cercetări în cartierul în care a avut loc incidentul, însă camerele de supraveghere nu au surprins momentul atacului. Singurele imagini obținute de Poliție au fost din magazinul de sandiviciuri din apropierea zonei în care a avut loc atacul.

Zeci de polițiști, precum și ofițeri FBI, au fost mobilizați pentru a soluționa acest caz.

Jussie Smollett a declarat pentru CNN că este revoltat deoarece nu-și imagina ca un astfel de atac să aibă loc. Actorul a încercat să se apere de atacatori.

De asemenea, anchetatorii fac verificări pentru a afla cu ce fel de substanță chimică a fost stropit Jussie Smollett.

Jussie Smollett joacă începând din 2015 în serialul de televiziune „Empire”, difuzat de postul Fox din Statele Unite. El îl iunterpretează pe Jamal, un cântăreț de succes. Jussie Smollett a recunoscut că este homosexual, precum personajul pe care-l joacă în serial.

Zeci de celebrități i-au trimis mesaje de susținere lui Jussie Smollett.

Sending love to Jussie and the Smollett family after this horrific attack. We support you and pray that you find peace and justice.

— John Legend (@johnlegend) January 29, 2019