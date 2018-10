Kim Kardashian se simte sub presiunea soțului. Ce îi cere Kanye West

În cel mai recent episod al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, vedeta americană Kim Kardashian s-a plâns că soțul ei, Kanye West pune presiune pe ea pentru a face mai mulți copii.

Kim Kardashian a afirmat că partenerul ei de viață este obsedat de cifra șapte și vrea șapte copii.

„El vrea șapte copii, are numărul ăsta în cap”, a spus Kim Kardashian.

Însă, ea nu își dorește mai mulți copii. Vedeta a afirmat că este extrem de preocupată din cauza nesiguranței din societatea americană. Vedeta s-a arătat îngrijorată de atacurile din diverse școli care au avut loc în ultima perioadă în SUA.

De altfel, după un astfel e atac într-o școală din America, Kim Kardashian și-a spus răspicat părerea:

„Sunt din ce în ce mai convinsă că avem nevoie de legi mai stricte în ceea ce privește regimul armelor… Oamenii nu ar trebui să intre pur și simplu într-un magazin și să cumpere o armă”.

Kim Kardashia este căsătorită cu Kanye West din luna mai a anului 2014. primul lor copil, North, a venit pe lume în anul 2013. Al doilea copil, Saint, a venit pe lume în 2015, în timp cel de-al treilea copil al cuplului, Chicago, s-a născut în luna ianuarie a acestui an.

FOTO: Hepta

