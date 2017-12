Lidia Buble are spectacole de Revelion, în București și pe Valea Prahovei, așa că va trece în 2018 pe scenă, cântând. Iubitul ei, prezentatorul emisiunii “Neatza” de la Antena 1, Răzvan Simion, se va afla tot pe Valea Prahovei, dar nu lângă ea, pentru că are de prezentat un eveniment la cumpăna dintre ani. Cei doi se vor reuni spre dimineață, la o petrecere… cu întârziere.

Libertatea: Apari de Revelion la Antena 1. Care va fi rolul tău în program?

Lidia Buble: Prefer să fie o surpriză pentru toți telespectatorii care mă vor urmări la “Revelionul Starurilor” de la Antena 1. Vă spun doar că voi avea alături pe cineva, ca partener de joc.

Lidia Buble are spectacole de Revelion: «Vor fi multe evenimente, atât în aer liber, cât și în interior»

Ai multe concerte de Revelion? Răzvan te va însoți?

De Revelion, voi cânta în București, dar voi fi plecată și prin țară, la concerte, în zona de munte. Anul acesta, voi merge la cântări în formulă nouă, cu un band live. Vor fi multe evenimente, atât în aer liber, cât și în interior. Abia aștept să mă întâlnesc cu bublișorii mei, pentru a sărbători, împreună, trecerea dintre ani! Răzvan va avea și el câteva evenimente de prezentat, tot pe Valea Prahovei. Noi doi ne vom întâlni mai spre finalul programului. În orice caz, vom fi împreună telefonic, la cumpăna dintre ani.

Așadar, miezul nopții te prinde cântând…

Da, mă prinde pe scenă, alături de trupa mea și bublișorii mei dragi.

Ai superstiții legate de Revelion, porți anumite lucruri, faci anumite lucruri?

Nu am superstiții, nici măcar nu port ceva anume, de sărbători.

Lidia se retrage la Deva, după sărbători: «Abia aștept să-mi facă mami supă și prăjituri»

Unde vă va prinde începutul anului pe tine și pe Răzvan? Plecați în vacanță, ca majoritatea vedetelor?

Încă nu ne-am hotărât dacă să plecăm în vacanță. Prefer ca, anul viitor, la început, să îmi petrec mai mult timp alături de familia mea, să mă relaxez și să mă odihnesc acasă, la Deva. Abia aștept să-mi facă mami mâncărurile preferate – salată boeuf, supă de tăiței și faimoasele ei prăjituri de casă.

Cu familia te vezi de sărbători? Fugi acasă după Revelion sau ai fost de Crăciun?

Anul acesta, mi-am dorit să-mi rezerv timp pentru familia mea frumoasă, așa că, de Crăciun, am fost acasă. Dar abia după Anul Nou voi putea sta mai mult timp alături de frații și nepoțeii mei și, mai ales, să-mi strâng părinții în brațe.

Știm că ai 10 frați. Cum faci, an de an, să ajungă cadourile de la tine, de Crăciun, la toți cei dragi și, mai ales, cât timp pierzi la cumpărături?

Mie îmi trebuie cam o săptămână să iau cadouri, tocmai pentru că am o familie numeroasă. Dar îmi place să mă ocup de cumpărat cadouri!

Speră ca în 2018 să apară des la TV

Ce lucruri bune ți s-au întâmplat în 2017 și ce lucruri mai puțin bune?

Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit Dumnezeu în tot acest an. Orice lucru pe care mi l-am propus mi s-a îndeplinit. Am lansat piese pe sufletul meu, cu care am reușit, din nou, să ajung la inima publicului.

Ce dorințe și ce planuri ai pentru 2018?

În primul rând, să mă țină Dumnezeu sănătoasă, ca să pot face tot ce mi-am propus. Îmi doresc ca muzica pe care o voi face anul următor să fie la fel de plăcută și de succes. Și, poate, să am proiecte noi în televiziune.

Fotografii: Petrice Bogdan, Unica

La cine ar fi trebuit să ajungă rinichiul transplantat lui Arşinel. Denunțătorul lui Lucan rupe tăcerea