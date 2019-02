„Secretul fumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți, nimeni nu e. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, a declarat Loredana Groza, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

În curând, o vom vedea pe Loredana Groza din nou pe scenă, alături de Răzvan Vasilescu. Fanii trupei Queen pot vedea în aprilie un musical de excepție montat pentru prima dată în România în regia lui Răzvan Mazilu: We Will Rock You, o poveste despre controlul tehnologiei și efectele ei malefice într-un viitor nu foarte îndepărtat. În montarea în premieră pentru țara noastră a libretului lui Ben Elton pe hiturile trupei Queen o vom putea vedea pe Loredana în Killer Queen, CEO-ul corporației GlobalSoft care a preluat controlul întregii lumi și a interzis muzica live. Omul ei de încredere este Khashoggi – seful serviciilor secrete, interpretat de actorul Adrian Nour.

