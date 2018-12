Mari de la Insula Iubirii dă cărțile pe față. „Mi-am învățat lecția. Nu aș mai participa”

Mari a fost considerată ca fiind cea mai asumată concurentă de la Insula Iubirii. Despre experiența trăită la show, dar și despre ce se întâmplă în viața ei acum a făcut Mari declarații într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Întrebată dacă ar mai participa la show, ea a răspuns:

„Eu mi-am învăţat lecţia din aceasta emisiune. Consider ca am înţeles principalele ingrediente şi nu cred că ar fi cazul să particip la un alt sezon”.

Despre relația cu Iulian, fostul ei iubit, Mari a menționat:

„Cred ca ne-a ţinut împreună dorinţa de o relaţie serioasă , ştim cu toţii că în ziua de azi este greu să mai găseşti un bărbat care să-şi dorească o relaţie serioasă o familie etc. Cu toate că eram cam mică de ani să mă gândesc la o familie, eu totuşi mă gândeam. Probabil îmi era frică că nu o să mai găsesc un bărbat care să-şi dorească ce îmi doream eu şi pentru că nu cunoscusem tipologii diferite de bărbaţi ca să îmi pot da seama de ce am nevoie, am simţiţi atunci că el este tot ce am nevoie”.

Mari a comentat și despre ispita Cristi:

„La Cristi mi-a plăcut tot, mă simţeam foarte atrasă de el şi mă făcea să mă simt foarte bine lângă el. Cred că asta m-a şi făcut să mă îndrăgostesc de el. Mi-am pus bariere pentru că ştiam ca el NU are aceleaşi sentimente şi mi-a fost teama să nu răman singură. Cât despre el ca persoană, este un bărbat foarte matur şi sincer. Şi abia acum am reuşit sa îmi dau seama ce tipar de bărbat îmi doresc…

Am tot frecventat Bucureştiul în ultima perioada, dar nu m-am gândit niciodata la o posibila relaţie cu el, mesajul pe care l-am primit la final mi-a fost deajuns sa îmi dau seama că nu eram persoana potrivită pentru el şi el nu era persoana potrivită pentru mine. Eu sunt împăcată cu cele întâmplate. Eu cred că e mai bine să păstrăm doar amintirile din Thailanda, decât să stricăm asta”.

